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لبنان

رغم أنّها بالدولار... أسعار الإيجارات إلى ارتفاع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2023 | 03:45
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بعدما انخفضت أسعار الشقق السكنيّة جراء الأزمة الإقتصاديّة، لُوحظ أنّ الإقبال على شراء العقارات تراجع بشكل كبير، بينما زاد عدد المستأجرين.

واللافت أنّ أسعار الإيجارات وعلى الرغم من أنّها أصبحت بالدولار منذ تقريباً سنتين، تستمرّ بالإرتفاع كلّ فترة، بما يتراوح ما بين 100 و200 دولار.

وفي هذا السيّاق، قال مواطنون إنّ مالكي الإيجارات بدورهم يستغلون الأزمة المعيشيّة لرفع الأسعار، لأنّ هناك إقبالاً على إيجار المنازل، فإذا ترك مستأجر بيته، فإنّ هناك كثيرون مستعدّون لدفع مبالغ تتراوح ما بين 300 و750 دولاراً، فيما أصحاب الدخل المحدود لم يعودوا قادرين على تحمّل تلك الأعباء الإضافيّة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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