اعتدت على زوجها وضربته... هذا ما حصل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام احدى السيادات في طرابلس بالاعتداء على زوجها عبر ضربه بـ"ركوة"، وذلك بعدما قال لها ان "طبق الشوربة" بارد وملحه قليل فيما الماء فيه كثير.

وبعد تعرضه للاعتداء، نقل الرجل الى مستشفى طرابلس الحكومي وفُتح تحقيق بالحادثة.