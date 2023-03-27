ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته ليل امس عن حالات كورونا تسجيل "92 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234352 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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