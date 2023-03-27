Advertisement

لبنان

أبو الحسن: لا بد من تدوير الزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد

Lebanon 24
27-03-2023 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1051237-638155090604952221.jpg
Doc-P-1051237-638155090604952221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقّع النائب هادي أبو الحسن "إحداث خرق في جدار أزمة التوقيت المستعصية اليوم على طاولة مجلس الوزراء".
 
 
وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان": "حاولنا جاهدين إيجاد مخرج وكان هناك تجاوب من قبل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي جاءت دعوته في هذا الإطار". 
Advertisement
وشدّد على أنه "لا بد ان تجري عملية تدوير للزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد لأنه الهم الأساسي اليوم".
 
 
ولفت ابو الحسن الى أن "رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيناقش في زيارته باريس الموضوع الرئاسي"، داعيًا إلى "مقاربة هذا الملف على قاعدة لا غالب ولا مغلوب"، مشيرا إلى ان "الطرح الفرنسي حول "المقايضة" بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة قد تراجع".

وشدد على أهمية وجود "شخصية رئاسية جامعة وعلى العناوين العريضة لبرنامجها لإنقاذ لبنان". 

ونفى "كل ما يشاع عن توجه "الاشتراكي" لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية بسبب خياراته السياسية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website