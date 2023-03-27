أبو الحسن: لا بد من تدوير الزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد

توقّع النائب هادي أبو الحسن "إحداث خرق في جدار أزمة التوقيت المستعصية اليوم على طاولة مجلس الوزراء".

وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان": "حاولنا جاهدين إيجاد مخرج وكان هناك تجاوب من قبل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي جاءت دعوته في هذا الإطار".

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وشدّد على أنه "لا بد ان تجري عملية تدوير للزوايا للخروج بموقف ينقذ البلد لأنه الهم الأساسي اليوم".

ولفت ابو الحسن الى أن "رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيناقش في زيارته باريس الموضوع الرئاسي"، داعيًا إلى "مقاربة هذا الملف على قاعدة لا غالب ولا مغلوب"، مشيرا إلى ان "الطرح الفرنسي حول "المقايضة" بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة قد تراجع".



وشدد على أهمية وجود "شخصية رئاسية جامعة وعلى العناوين العريضة لبرنامجها لإنقاذ لبنان".



ونفى "كل ما يشاع عن توجه "الاشتراكي" لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية بسبب خياراته السياسية".