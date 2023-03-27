18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-2
o
صور
18
o
جبيل
-1
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"كلماتٌ سرية" تعني أنّ الدولار سيرتفع.. هذا ما شهده السّوق!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
27-03-2023
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ الأربعاء الماضي، يُواصل مصرف لبنان تدخّله "الشكليّ" في سوق الدّولار عبر منصة"صيرفة"، فبيانه المُقتضب الذي أصدره آنذاك كانَ كفيلاً بتنفيس سعر العملة الخضراء من 140 ألفاً إلى 105 آلاف ليرة بـ"ضربة واحدة"، ما يعني أنّ فعالية القرار الذي اتخذه كانت كبيرة ظاهرياً، إلا أنَّ السؤال الذي يُطرح في المقابل هو التالي: هل ما حصل كان حقيقياً فعلاً؟ وبمعنىآخر، هل ما جرى في السوق يشيرُ إلى أنَّ البنك المركزي ما زال قادراً على ضبط الدولار عبر"صيرفة" من خلال تخفيض السعر 35 ألف ليرة ببيانٍ واحد؟
Advertisement
في الواجهة، فإنّ ما يجري حالياً هو التالي: البنك المركزي يبيعُ الدولارات للمواطنين عبر المصارف فيما يلتزمُ بشراء الليرة عبر سعر المنصّة، أي على أساس 90 ألف ليرة لبنانية. حتماً، الخطوة التي يقومُ بها "المركزي" حالياً حصلت سابقاً، والهدف منها بإستمرار هو تجفيف الليرة مرحلياً.. ففي الوقت الراهن، يلعب مصرف لبنان دورالمُضاربة من بابٍ ضخّ العملة الخضراء، لكنه سيعودُ لاحقاً إلى مرحلة شرائها مقابل طرح كميات كبيرة من الليرة في السوق كان جمعها في وقتٍ سابق، ما يعني إرتفاعاً جديداً في السعر، أقله خلال شهر نيسان المُقبل للأسباب التالية: أولاً: إن مصرف لبنان بحاجة إلى تأمين دولارات لرواتب القطاع العام، كما أنه بحاجة إلى تكوين ملاءتها الدولارية من العملة الصعبة لتأمين نفقات الدولة. عدا عن ذلك، فإنَّ عمليات "صيرفة" تحتاجُ أيضاً إلى تمويل بالدولار، وبالتالي فهذا الأمر يتطلبُ سحب كتلة نقدية من العملة الخضراء من السوق بغية تسديدها عبرالمصارف.
ما الذي جرى فعلياً يوم الأربعاء؟
حتى الآن، فإنّ مصرف لبنان ملتزمٌ بتسديد طلبات "صيرفة" التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، وبالتالي فإنّ المصارف ستبدأ اعتباراً من، اليوم الإثنين، بدفع الدولارات لأصحاب تلك الطلبات. إلا أنه ومع ذلك، تُدرِك أطرافٌ فاعلة في السوق أنّ قدرة مصرف لبنان على التدّخل باتت "مرحليّة"، أي أنها لا تدومُ طويلاً.. فـ"صيرفة" ليست مفتوحةً لجميع المواطنين، في حينِ أنَّ الإستفادة منها تحتاجُ إلى شروطٍ لا يمكن لأي صاحب حسابٍ توفيرها. وضمنياً، فإنّ "التهدئة" التي حصلت في السّوق سببها هو أنّ البنك المركزي لم يدخل كـ"مُضارب" بالليرة الآن، بل هو الآن في موقع "الشاري" لها.. ولتوضيح الأمر أكثر، فإن تأثير مصرف لبنان من خلال انخراطه في السوق يُعتبرُ كبيراً جداً تبعاً للوسيلة التي يتخذها، فبيده السلطة التي تخوّله إصدار تعاميم تضمنُ له ما يريد، في حين أنَّ السوق ينجرُّ خلفه موقتاً، وما يتبين الآن هو أنَّ هناك "شبه إتفاق" على "إستقرار" قد ينفرط في أيّ لحظة، والدليل هو ما تتحدث عنه مجموعات من الصرّافين في الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال اليومين الماضيين.
تكشفُ مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ
"لبنان24"
أنَّ "كبار الصرّافين يعملون حالياً وفق التالي: نبيعُ وفقالسعر المطروح ضمن التداول حالياً ولا مُشكلة بالأرقام التي يطرحها الزبائن"، وتضيف: "خلال يوم الأربعاء، حصل ما لم يكُن في الحسبان، إذ تلقى صرافون إشارات خلال ساعات النهار تُفيد بأنّ هناك خطوة ما ستطالُ سعر الدولار وستدفعُ به نزولاً.. عندها، تحرّك الصرافون في مختلف المناطق اللبنانية، فطلبوا بيع مبالغ طائلة بالدولار على سعر الـ140 ألف ليرة.. حينها، تم جنيُ مبالغ طائلة لقاء عمليات البيع".
تشيرُ المصادر عينها أيضاً إلى أن "هناك كلمات سريّة اعتمدها الصرافون في ما بينهم يوم الأربعاء، وقد مثلت "شيفرات" لحركة سوق الدولار وارتبطت بالهبوط الذي حصل ضمنه، ومن ضمن تلك الكلمات: شدّوا الأحزمة.. تشبثوا.. حضروا حالكن.. نزول.. وغيرها من العبارات". كذلك، فإن هناك مُصطلحات تشير إلى ارتفاع السعر وتستخدم بين الصرافين ومنها: "وقفوا بيع.. الدنيا نار.. شوّبِت.. طالعة القصة".. وبحسب المصادر، فإنَّ "الصرافين خلال يوم الأربعاء تلقوا أيضاً إشاراتٍ من شخصيات تعملُ في فلك رجال أعمالٍ كبار تفيدهم بضرورة المسارعة للبيع على سعر مرتفع لأن هناك هبوطاً سيحصل"، وتردف: "حقاً، هذا ما حصل فجأة، وخلال ساعات يوم الأربعاء، نزلت على السوق مبالغ طائلة من الدولار بشكلٍ هائل، وهو أمرٌ ساهم بضرب الصعود الوهمي في السعر وجعله ينعكسُ هبوطاً حاداً".
وسط كل ذلك، ترى جهات عديدة أنّ مصرف لبنان تمكن من خلال ما حصل في السوق من "كسرِ" إضراب المصارف، فتدخله عبر "صيرفة" يحتاجُ إلى تلك المؤسسات لتهدئة الدولار.. وحقاً، نجح البنك المركزي في جذب المصارف إليه مُجدداً وتفعيل "صيرفة" تالياً والسيطرة على السعر أيضاً وتقريب السوق من المنصّة بشكل أكبر.. وأمام كذلك، توقعت مصادر سوق الدولار أن يكون ما شهده الوضع خلال الأيام الماضية بمثابة "لعبة" مُخطط لها بإحكام للوصول إلى تلك النتيجة، وتضيف: "البنك المركزي أراد رفع دولار صيرفة منذ فترة لتقليص الهامش بينه وبين دولار السوق، وهذا الأمر كان يحتاجُ إلى شيء يبرر ما يريده، فحصل إرتفاع الدولار.. كذلك، فإن عودة المصارف إلى العمل باتت حاجة ملحة، وبالتالي فإنّ وضع السوق والانهيار المتزايد للعملة كان بمثابة خطوة دفعت فوراً إلى وقف الإضراب، وهذا ما حصل..
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب
Lebanon 24
بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب
14:16 | 2023-03-28
28/03/2023 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. دولارات ستُحوَّل إلى هؤلاء في لبنان
Lebanon 24
خلال أيام.. دولارات ستُحوَّل إلى هؤلاء في لبنان
03:15 | 2023-03-28
28/03/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار" يعود الى الـ1500 وانتخاب رئيس بغضون أيام... أهلاً وسهلاً بـ"التوقيت الصيفي"
Lebanon 24
"الدولار" يعود الى الـ1500 وانتخاب رئيس بغضون أيام... أهلاً وسهلاً بـ"التوقيت الصيفي"
04:00 | 2023-03-28
28/03/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
12:18 | 2023-03-28
28/03/2023 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن إشكال مجلس النواب.. وماذا فعل بري؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن إشكال مجلس النواب.. وماذا فعل بري؟
09:13 | 2023-03-28
28/03/2023 09:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان
18:34 | 2023-03-28
قلق
18:00 | 2023-03-28
رسالة سفيرة
17:55 | 2023-03-28
مقدمات النشرات المسائيّة
17:21 | 2023-03-28
لمرّات عديدة اليوم.. ماذا شهدت المياه الإقليمية اللبنانية؟
17:06 | 2023-03-28
عون: المسار الداخل مُقفلٌ حالياً ولا خرق على المسار المسيحي - المسيحي
16:56 | 2023-03-28
حاصباني: ما حصل اليوم في مجلس النواب عملٌ مقصود
فيديو
بسبب 653 رصاصة ضائعة.. كيم يغلق مدينة بكاملها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب 653 رصاصة ضائعة.. كيم يغلق مدينة بكاملها! (فيديو)
03:00 | 2023-03-28
29/03/2023 05:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تعرّضت للإغماء خلال تصوير "للموت 3".. وهذا ما فعلته ماغي بو غصن (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تعرّضت للإغماء خلال تصوير "للموت 3".. وهذا ما فعلته ماغي بو غصن (فيديو)
23:56 | 2023-03-27
29/03/2023 05:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي حسم "الجدل الطائفي" حول التوقيت: تحملت ما ناءت تحته الجبال
Lebanon 24
ميقاتي حسم "الجدل الطائفي" حول التوقيت: تحملت ما ناءت تحته الجبال
07:34 | 2023-03-27
29/03/2023 05:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact