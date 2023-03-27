"كلماتٌ سرية" تعني أنّ الدولار سيرتفع.. هذا ما شهده السّوق!

منذ الأربعاء الماضي، يُواصل مصرف لبنان تدخّله "الشكليّ" في سوق الدّولار عبر منصة"صيرفة"، فبيانه المُقتضب الذي أصدره آنذاك كانَ كفيلاً بتنفيس سعر العملة الخضراء من 140 ألفاً إلى 105 آلاف ليرة بـ"ضربة واحدة"، ما يعني أنّ فعالية القرار الذي اتخذه كانت كبيرة ظاهرياً، إلا أنَّ السؤال الذي يُطرح في المقابل هو التالي: هل ما حصل كان حقيقياً فعلاً؟ وبمعنىآخر، هل ما جرى في السوق يشيرُ إلى أنَّ البنك المركزي ما زال قادراً على ضبط الدولار عبر"صيرفة" من خلال تخفيض السعر 35 ألف ليرة ببيانٍ واحد؟

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في الواجهة، فإنّ ما يجري حالياً هو التالي: البنك المركزي يبيعُ الدولارات للمواطنين عبر المصارف فيما يلتزمُ بشراء الليرة عبر سعر المنصّة، أي على أساس 90 ألف ليرة لبنانية. حتماً، الخطوة التي يقومُ بها "المركزي" حالياً حصلت سابقاً، والهدف منها بإستمرار هو تجفيف الليرة مرحلياً.. ففي الوقت الراهن، يلعب مصرف لبنان دورالمُضاربة من بابٍ ضخّ العملة الخضراء، لكنه سيعودُ لاحقاً إلى مرحلة شرائها مقابل طرح كميات كبيرة من الليرة في السوق كان جمعها في وقتٍ سابق، ما يعني إرتفاعاً جديداً في السعر، أقله خلال شهر نيسان المُقبل للأسباب التالية: أولاً: إن مصرف لبنان بحاجة إلى تأمين دولارات لرواتب القطاع العام، كما أنه بحاجة إلى تكوين ملاءتها الدولارية من العملة الصعبة لتأمين نفقات الدولة. عدا عن ذلك، فإنَّ عمليات "صيرفة" تحتاجُ أيضاً إلى تمويل بالدولار، وبالتالي فهذا الأمر يتطلبُ سحب كتلة نقدية من العملة الخضراء من السوق بغية تسديدها عبرالمصارف.



ما الذي جرى فعلياً يوم الأربعاء؟

في الواجهة، فإنّ ما يجري حالياً هو التالي: البنك المركزي يبيعُ الدولارات للمواطنين عبر المصارف فيما يلتزمُ بشراء الليرة عبر سعر المنصّة، أي على أساس 90 ألف ليرة لبنانية. حتماً، الخطوة التي يقومُ بها "المركزي" حالياً حصلت سابقاً، والهدف منها بإستمرار هو تجفيف الليرة مرحلياً.. ففي الوقت الراهن، يلعب مصرف لبنان دورالمُضاربة من بابٍ ضخّ العملة الخضراء، لكنه سيعودُ لاحقاً إلى مرحلة شرائها مقابل طرح كميات كبيرة من الليرة في السوق كان جمعها في وقتٍ سابق، ما يعني إرتفاعاً جديداً في السعر، أقله خلال شهر نيسان المُقبل للأسباب التالية: أولاً: إن مصرف لبنان بحاجة إلى تأمين دولارات لرواتب القطاع العام، كما أنه بحاجة إلى تكوين ملاءتها الدولارية من العملة الصعبة لتأمين نفقات الدولة. عدا عن ذلك، فإنَّ عمليات "صيرفة" تحتاجُ أيضاً إلى تمويل بالدولار، وبالتالي فهذا الأمر يتطلبُ سحب كتلة نقدية من العملة الخضراء من السوق بغية تسديدها عبرالمصارف.

حتى الآن، فإنّ مصرف لبنان ملتزمٌ بتسديد طلبات "صيرفة" التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، وبالتالي فإنّ المصارف ستبدأ اعتباراً من، اليوم الإثنين، بدفع الدولارات لأصحاب تلك الطلبات. إلا أنه ومع ذلك، تُدرِك أطرافٌ فاعلة في السوق أنّ قدرة مصرف لبنان على التدّخل باتت "مرحليّة"، أي أنها لا تدومُ طويلاً.. فـ"صيرفة" ليست مفتوحةً لجميع المواطنين، في حينِ أنَّ الإستفادة منها تحتاجُ إلى شروطٍ لا يمكن لأي صاحب حسابٍ توفيرها. وضمنياً، فإنّ "التهدئة" التي حصلت في السّوق سببها هو أنّ البنك المركزي لم يدخل كـ"مُضارب" بالليرة الآن، بل هو الآن في موقع "الشاري" لها.. ولتوضيح الأمر أكثر، فإن تأثير مصرف لبنان من خلال انخراطه في السوق يُعتبرُ كبيراً جداً تبعاً للوسيلة التي يتخذها، فبيده السلطة التي تخوّله إصدار تعاميم تضمنُ له ما يريد، في حين أنَّ السوق ينجرُّ خلفه موقتاً، وما يتبين الآن هو أنَّ هناك "شبه إتفاق" على "إستقرار" قد ينفرط في أيّ لحظة، والدليل هو ما تتحدث عنه مجموعات من الصرّافين في الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال اليومين الماضيين.