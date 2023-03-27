ردّت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" على كلام رئيس "التيّار الوطني الحر" جبران باسيل، أمس الأحد، بشأن مسألة "التوقيت"، حيث اعتبر أنّ القرار بعدم تقديم الساعة صدر عن "مُتخلفين ورجعيين".

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المصادر وصفت كلام باسيل بـ"اللاأخلاقي والمعيب جداً"، معتبرة أنَّ المتخلف هو الذي يلجأ في كل لحظة إلى شدّ العصب الطائفي من أجل غايات ومآرب سياسية، وقالت: "باسيل بكلامه يمسُّ شريحة كبيرة من اللبنانيين في صميمهم ووجدانهم، وتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي كان لدواعٍ ترتبطُ بشهر رمضان لا أكثر ولا أقل، إلا أن رئيس التيار يحاول دائماً تصوير الأمور من منحى طائفيّ".



اللافتُ أنّ "التيار" شطَب في كلمة باسيل المكتوبة التي وزّعها على الإعلام، عبارة "متخلفين" و "رجعيين"، في حين أنّ الفيديوهات المُسجلة للكلمة توثق وتكشف ما قاله رئيس "التيار" بالصوت والصّورة.



وللإشارة، فإنّ أمر "التستّر" على هفوات باسيل لم يحصل لأول مرّة، بل جرى سابقاً عندما شطب مدير حساب باسيل على "تويتر"، تغريدة من كلمةٍ للأخير خلال مؤتمر سابق لـ"التيار" الشهر الماضي، وجاء فيها: "يلّي بدو دولة وإصلاح، بدل ما يتمرجل على الغرب، يتمرجل شوي على رياض أسهل، وبدل ما الغرب يتمرجل علينا بالإصلاح، يوقف دعمه هو وجماعته لرياض".



وضمنياً، فإن باسيل قصد في تغريدته المحذوفة (صورة لها مُرفقة أدناه) الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إذ جاءت في سياق حديثٍ متكامل استهدف فيه باسيل الحزب آنذاك.