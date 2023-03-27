بشأن "التوقيت".. ماذا فعل مسؤولو تيار "المستقبل"؟

كان لافتاً أن "تيار المستقبل" لم يُصدِر مؤخراً أيّ بيانٍ يعلّق فيه على مسألة "التوقيت الصيفي"، كما بدا واضحاً أنّ مختلف المسؤولين والنواب السابقين المرتبطين به آثروا عدم الحديث عن المسألة عبر صفحاتهم أو حساباتهم الإلكترونية.

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وفي السّياق، اكتفت مصادر مقرّبة من "المستقبل" بالقول: "حفلة جنون طائفية حصلت بسبب الساعة، وحُكماً هذا الحديث لا يشبهنا كلبنانيين".