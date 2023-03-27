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لبنان

حاول سرقة بعض موجودات شركة كهرباء لبنان... اليكم ما حصل

Lebanon 24
27-03-2023 | 05:26
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في سياق متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم.
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 توافرت معلومات لهذه الشعبة أنه بتاريخ 24-3-2023 أقدم مجهول على الدخول الى حرم شركة كهرباء لبنان في محلة فتري/قضاء جبيل، وأثناء قيامه بسرقة أسلاك كهربائية وكمية من الحديد منها، حضر أحد موظفي الشركة. وعند رؤية الأخير للسارق لاذ بالفرار على متن دراجة آليّة من دون لوحات. وقد تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الحادثة، علماً أنّ الشركة ذاتها تعرّضت بتاريخ سابق لعملية سرقة أدوات ومعدات من داخلها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

- ج. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتاريخ 25-3-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة جبيل على متن دراجة آليّة من دون لوحات، فنصبت له كمينا محكما أسفر عن توقيفه وضبط الدراجة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية وحديد من الشركة المذكورة في محلة فتري - مجرى نهر ابراهيم.

تم حجز الدراجة الآلية عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
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