ترقبوا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. والمنخفض الجوي سينحسر في هذا الموعد

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وجاء في النشرة الاتي :



-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا شديدة، ويستمر حتى مساء الخميس حيث يتحول الى مستقر. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح تدريجيا بدءا من الظهر فتصل سرعتها ليلا لحدود 60 كم/س، و75كم/س شمال البلاد.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا شديدة، ويستمر حتى مساء الخميس حيث يتحول الى مستقر.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 14 الى 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.



الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح تدريجيا بدءا من الظهر فتصل سرعتها ليلا لحدود 60كم/س، و75كم/س شمال البلاد.



الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، وانخفاض سريع وملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تبدأ الأمطار بالهطول بشكل متفرق صباحا ثم تشتد غزارتها تدريجيا بدءا من الظهر، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود75 كم/س ، على ان تتجاوز سرعتها 100 كم/س بعد الظهرولفترة زمنية محدودة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة ، وضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا جنوب البلاد. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر خلال الفترة الصباحية، ويبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا بدءا من بعد الظهر.



-الحرارة على الساحل من 15 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 18 درجة، في الداخل من 10 إلى 22 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.



-حال البحر: متوسط الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.



-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,32



-ساعة غروب الشمس: 18,55