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لبنان

غادة عون إلى التحقيق قريباً.. ما السّبب؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 05:53
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أفادت معلومات لـلـLBCI بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استدعي مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى جلسة إستجواب الخميس، بناءً على دعوى قدح وذمّ اقامها ضدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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ميقاتي

غادة عون

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