غادة عون إلى التحقيق قريباً.. ما السّبب؟

أفادت معلومات لـلـLBCI بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استدعي مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى جلسة إستجواب الخميس، بناءً على دعوى قدح وذمّ اقامها ضدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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