في السراي.. إنطلاق جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمسألة "التوقيت الصيفي"

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، مخصصة للبحث في مسألة "التوقيت الصيفي".

ويشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم ، البيئة ناصر ياسين، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.