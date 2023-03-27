بُشرى سارّة للعسكريين.. إليكم ما أعلنه الجيش

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أعلنت قيادة الجيش في بيان، اليوم الإثنين، أنها تسلّمت الدفعة السادسة من الهبة المالية القطرية التي قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش، وذلك في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية.وثمّن قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه الخطوة المشكورة، معتبراً أنها بالغة الأهمية في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها لبنان.