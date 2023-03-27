Advertisement

لبنان

بُشرى سارّة للعسكريين.. إليكم ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1051285-638155208798355347.jpg
Doc-P-1051285-638155208798355347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش في بيان، اليوم الإثنين، أنها تسلّمت الدفعة السادسة من الهبة المالية القطرية التي قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش، وذلك في إطار مبادرات دولة قطر لدعم العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية.
Advertisement

وثمّن قائد الجيش العماد جوزاف عون هذه الخطوة المشكورة، معتبراً أنها بالغة الأهمية في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها لبنان.
 
وباشرت قيادة الجيش توزيع الهبة بالتساوي على جميع العسكريين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website