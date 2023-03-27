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لبنان

لبنان وسوريا والأردن والعراق يوقعون مذكرة تفاهم للتفاهم الزراعي

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:54
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وقعت سوريا والأردن والعراق ولبنان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع.

وتتضمن المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.
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كذلك، تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.

ودعا الوزراء الأربعة الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وزيادة التجارة البينية بين البلدان العربية بما يحقق التكامل الغذائي والزراعي العربي.
 
وبدأ وزراء الزراعة في سوريا والأردن ولبنان والعراق، أمس الأحد، اجتماعهم الرابع في دمشق، والذي يهدف إلي تحقيق التكامل الزراعي على المستوى الإقليمي.
 
وانطلقت فعاليات الاجتماع بجلسة حوارية مغلقة لرؤساء الوفود والمنظمات والاتحادات لمراجعة نتائج الاجتماعات الرباعية خلال العام الفائت، والتي انعقدت في العراق ولبنان والأردن.

وفي العام الماضي، عقد الوزراء الأربعة ثلاثة اجتماعات حيث تم عقد اجتماع في العراق في شباط، والاجتماع الثاني في لبنان في تموز، في حين عقد في أيلول الاجتماع الثالث في الأردن.

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