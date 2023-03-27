قاسم: الكيان الإسرائيلي الموقت إلى الزوال

غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": "يحمل الاحتلال بذور انتهائه في داخله، ومهما طال لا بُدَّ أن يزول مع شعب صابر ومجاهد ومُضَحٍّ كالشعب الفلسطيني، والقاعدة القرآنية تقول: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ}، فالكيان الإسرائيلي الموقت إلى الزوال إن شاء الله".

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