Advertisement

لبنان

قاسم: الكيان الإسرائيلي الموقت إلى الزوال

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1051302-638155227186990309.jpg
Doc-P-1051302-638155227186990309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر": "يحمل الاحتلال بذور انتهائه في داخله، ومهما طال لا بُدَّ أن يزول مع شعب صابر ومجاهد ومُضَحٍّ كالشعب الفلسطيني، والقاعدة القرآنية تقول: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ}، فالكيان الإسرائيلي الموقت إلى الزوال إن شاء الله".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website