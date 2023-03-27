قراران من وزير المالية.. ماذا فيهما؟

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه لغاية 20/4/2023 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.كذلك، أصدر الخليل للغاية عينها قراراً آخر مدد بموجبه لغاية 20/4/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.