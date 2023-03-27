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لبنان

السفارات في لبنان.. بأيّ توقيت التزمت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2023 | 07:09
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تبيّن أن مختلف السفارات العاملة في لبنان لم تُعلن عن التوقيت الذي ستعتمدهُ حالياً في لبنان لاسيما بعد تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي بقرارٍ إداري صادر عن مجلس الوزراء. 
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إلا أنّ مصادر في إحدى السفارات قالت لـ"لبنان24" إنه لم يجرِ إبلاغ الموظفين بأي شيء يخصّ التوقيت في اليومي الماضيين، وما تبين هو أنّ العمل مستمر بالتوقيت الشتوي باعتبار أنّ العاملين حضروا على أساسه إلى مكاتبهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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