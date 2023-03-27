السفارات في لبنان.. بأيّ توقيت التزمت؟

تبيّن أن مختلف السفارات العاملة في لبنان لم تُعلن عن التوقيت الذي ستعتمدهُ حالياً في لبنان لاسيما بعد تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي بقرارٍ إداري صادر عن مجلس الوزراء.

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