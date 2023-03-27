الحاج يتقدم بطلب باسم تكتل الجمهورية القوية ابطال مذكرة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي

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تقدم النائب رازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية وعبر وكيلته القانونية المحامية إيمه الحلو بطلب إبطال المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 28/م تاريخ 23/3/2023 المتعلقة بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة، ساعة واحدة في منتصف ليل 20-21 نيسان 2023 استثنائياً.وطالب الحاج مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ وبإبطال المذكرة لتجاوزها حدّ السلطة لصدورها من دون استشارة مجلس شورى الدولة خلافاً للمادة 57 من نظامها على اعتبار أنها تتصف بالطابع التنظيمي، ولمخالفتها قواعد الصلاحية الموضوعية باستنادها إلى موافقة استثنائية لرئيس مجلس الوزراء غير الدستورية والباطلة بطلاناً مطلقاً بتعديها على صلاحيات سلطة عليا هي مجلس الوزراء.