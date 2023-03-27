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لبنان

قرار جديد.. التوقيت الصيفي سيبدأ اعتباراً من هذا التاريخ

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:47
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قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الإثنين، البدء بالتوقيت الصيفي الجديد اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء - الخميس 29 و 30 آذار الجاري.
 
وفعلياً، فقد تم أخذ فترة 48 ساعة قبل سريان التوقيت الجديد، وذلك لمعالجة بعض الأمور التقنية وتعديلها.
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التوقيت الصيفي

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