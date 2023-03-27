قرار جديد.. التوقيت الصيفي سيبدأ اعتباراً من هذا التاريخ

قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الإثنين، البدء بالتوقيت الصيفي الجديد اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء - الخميس 29 و 30 آذار الجاري.

وفعلياً، فقد تم أخذ فترة 48 ساعة قبل سريان التوقيت الجديد، وذلك لمعالجة بعض الأمور التقنية وتعديلها.