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لبنان

بعد إنتهاء "إشكالية التوقيت".. بيانٌ مُهم من "الإشتراكي"

Lebanon 24
27-03-2023 | 07:58
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أصدر الحزب "التقدمّي الإشتراكي" بياناً أثنى فيه على الموقف المسؤول لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن إنهاء الإشكالية التي حصلت حول تعديل التوقيت.
 
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وقال الحزب في بيانه: "إن الإشتراكي يعرب عن تقديره للموقف المسؤول لبري وميقاتي إذ أنهما بادرا إلى التلقف الإيجابي لمساعي رئيس الحزب وليد جنبلاط، ومعهما وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وجميع المسؤولين المعنيين، وقد أثمر كل ذلك إنهاء الاشكالية التي حصلت حول تعديل التوقيت وما تلاها من تأجيج خطير للخطاب الطائفي".
 
وأضاف: "إزاء ذلك يجدد الحزب دعوته الى ضرورة الابتعاد عن كل شحن طائفي استفزازي وعن ردات الفعل المتوترة، التي من شأنها الدفع بالبلاد أكثر الى أتون الخطر في ظل الأزمات الكبيرة الراهنة التي تستوجب المعالجات السريعة والحكيمة".
 
 
 
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