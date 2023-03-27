أمرٌ طارئ.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بشأن الرواتب!

Advertisement

علم "لبنان24" أنّ هناك توجهاً لدى مصرف لبنان والبنوك قد يقضي بتحويل رواتب العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية على أساس سعر "صيرفة" 90 ألف ليرة لبنانية، الا أنه لا قرار رسمياً حتى الآن بهذا الخصوص.بدورها، قالت مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين أن التعليمات ضمن المصارف أشارت إلى أنّ الرواتب ستُصرف على أساس دولار "صيرفة" 90 ألف ليرة لبنانية، وهذا مؤشر مثيرٌ للقلق.ووفقاً للمعلومات، فإنّ تنسيقيات العسكريين المتقاعدين بدأت تعدّ العدة لتحركات قريبة.