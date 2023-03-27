إعلان من قوى الأمن... ماذا سيحصل في 14 ايار المقبل؟

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صـدر عـن المديريّة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:"برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وإيماناً بضرورة الشراكة بين المواطنين وعناصر قوى الأمن، تنظم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 14-5-2023 سباق النصف ماراثون (21,1 كلم) وذلك للسنة /13/، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الذي سينظم بطولة لبنان للماراثون (42,2 كلم).تحت عنوان: "منركض سوا رغم كل شي".وفي هذا السياق، تدعو هذه المديريّة العامّة الراغبين بالمشاركة في السباق التسجيل والاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الولوج إلى موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر الرابط التالي: https://isf.gov.lb/ar/marathon/، ، علماً أن التسجيل مجاني".