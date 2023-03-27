بخاري بعد لقائه الجميّل: واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني على الخروج من الأزمات

أكّد السفير السعودي وليد بخاري أنّه واثق من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني على الخروج من الأزمات، قائلاً: "لاسيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها".



كلام بخاري جاء بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل.

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