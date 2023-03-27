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لبنان

ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية.. غريو: اتفقنا بأن هناك حاجة ملحة للحوار ولانتحاب رئيس ولتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:31
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفيرة الفرنسية أن غريو  بعد ظهر اليوم في السرايا.
وأعلنت  السفيرة بعد اللقاء: "بحثت الأوضاع الراهنة في البلد مع الرئيس ميقاتي مثلما نقوم به بانتظام مع رئيس المجلس النيابي ومع كل الأطراف السياسية. واتفقنا بأن هناك حاجة ملحة للحوار ولحسن سير المؤسسات ولانتحاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة".
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اصافت: "أن تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين تدعونا لأن  نكون قادرين على الإستجابة  لكل احتياجاتهم، واتفقنا بأن الاحوال باتت طارئة وملحة ويجب استعادة زمام المبادرة على أسس تستند الى  الحوار البناء".
 
 
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