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لبنان

عائلة آل كرم تحتفل بعيد الام بحفل ضخم

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:55
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احتفلت عائلة آل كرم في لبنان وبلاد الإنتشار بعيد الأم خلال لقاء ضخم أقيم في مطعم قمر في انطلياس بحضور العديد من ابناء العائلة ورئيس الجامعة المهندس مارون كرم وأعضاء المجلس التنفيذي.
وكانت كلمة لرئيس الجامعة قال فيها: "نجتمع اليوم في هذه المناسبة الخاصة لنحتفل سوياً بعيد الأم، بإسمي وبإسم المجلس التنفيذي لجامعة آل كرم نرحب بجميع ابناء العائلة وخصوصاً الأمهات، ونستذكر معاً الأمهات اللواتي سبقونا الى دنيا الخلود ولولاهـُنٌ لما كنا موجودين هنا في هذا اليوم".
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وتابع: "اما بالنسبة لجامعة ال كرم في لبنان وبلاد الإنتشار فإننا على العهد سائرون بالرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها ومرٌ بها الوطن في السنوات الأربع الأخيرة بدءً من الثورة الى جائحة كورونا وصولًا الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والسياسية السيئة التي نشهدها ونعيشها حاليا ً، ولكن بالرغم من كل ذلك واصلنا وسنواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الجامعة التي وضعناها سويا ً والجميع يعرفها، ولذلك لم نتوانى يوماً عن التحرك والتواصل مع أبناء العائلة في لبنان.
وقد قمنا بزيارات ولقاءات عدة لمختلف المناطق اللبنانية التي تضم أبناء العائلة وسنتابع هذه اللقاءات في الفترة اللاحقة من أجل تعزيز التواصل والترابط بين آل كرم أينما وجدوا أكان في لبنان او في الإنتشار".
 
واضاف: "في الإتحاد قوة، والقوة في وحدة الرأي ورص الصفوف هي بمثابة الأساس في بناء الأوطان، وعندما تكون العائلات متماسكة كرزمة الحطب فهي لا تنكسر ابداً،
هدا هو حال عائلتنا التي بدأت بالنضال مع يوسف بك كرم". 

كما تخلل الحفل برنامج فني بالمناسبة أحيته المغنية الأوبرالية نادين ناصيف كرم وعازف الناي جوزيف كرم والمغني الصاعد سمير كرم بقيادة المايسترو جوني كرم. 

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