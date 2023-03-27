بحادثة مروعة.. هكذا توفي في مكان عمله (صور)

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "م.ع.ر" متأثراً بإصابته جراء انقلاب مركبة حفارة اثناء عمله في بلدة قرصيتا قضاء الضنية. والعمل جارٍ بمحاولة لسحبه من داخل الحفارة وتواجد فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة في المكان.

Advertisement