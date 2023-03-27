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لبنان

بحادثة مروعة.. هكذا توفي في مكان عمله (صور)

Lebanon 24
27-03-2023 | 09:58
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "م.ع.ر" متأثراً بإصابته جراء انقلاب مركبة حفارة اثناء عمله في بلدة قرصيتا قضاء الضنية. والعمل جارٍ بمحاولة لسحبه من داخل الحفارة وتواجد فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة في المكان.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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