قائد الجيش بحث مع لازارو ومسؤول في البحرية الفرنسية في سبل التعاون

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليزرة، المحافظ البحري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في البحرية الفرنسية الأميرال Gilles BOIDEVEZI، في حضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد Grigory Medina، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشين.كما اسقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواءAroldo Lázaro ، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.