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لبنان

بهاء الحريري: ستبقى الشراكة الاسلامية - المسيحية أقوى من تسلط هذه المنظومة

Lebanon 24
27-03-2023 | 10:34
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غرد بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية باعادة الشعب اللبناني الى لغة الانقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة. ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية - المسيحية أقوى من تسلط هذه المنظومة التي أرهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته وخيرات وطنه".
 
 
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المصدر: الوكالة
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