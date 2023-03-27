بهاء الحريري: ستبقى الشراكة الاسلامية - المسيحية أقوى من تسلط هذه المنظومة

مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الإنقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.
ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته و خيرات وطنه.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 27, 2023
مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الإنقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.
ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته و خيرات وطنه.