بهاء الحريري: ستبقى الشراكة الاسلامية - المسيحية أقوى من تسلط هذه المنظومة

غرد بهاء الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية باعادة الشعب اللبناني الى لغة الانقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة. ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية - المسيحية أقوى من تسلط هذه المنظومة التي أرهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته وخيرات وطنه".

مرة أخرى تحاول المنظومة السياسية الفاسدة اللعب على الأوتار الطائفية والمذهبية بإعادة الشعب اللبناني الى لغة الإنقسام وإلهائه عن صفقاتها وفسادها بطريقة مفضوحة.

ولكن ستبقى الشراكة الاسلامية- المسيحية اقوى من تسلط هذه المنظومة التي ارهقت لبنان وشعبه وإستنفذت طاقاته و خيرات وطنه. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 27, 2023 Advertisement