بيان مهم عن طيران الشرق الاوسط بخصوص إعادة جدولة جميع الرحلات مع التوقيت الصيفي

صدر عن طيران الشرق الأوسط البيان التالي بخصوص إعادة جدولة جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي:

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عطفاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالتوقيت الصيفي ، إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار 2023، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة جدولة جميع رحلاتها المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى المحطات الخارجية وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من ليل 29-30 آذار 2023.أما بالنسبة للبطاقات التي تم إصدارها في الفترة الممتدة بين 25 و27 آذار 2023 (وفق التوقيت الشتوي) ، يرجى من المسافرين الكرام التأكد من مواعيد الإقلاع المعدلة (وفق التوقيت الصيفي).ولمزيد من التوضيح يرجى الإطلاع على جدول مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت الى الخارج وفق التوقيت الصيفي: