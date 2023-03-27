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لبنان

بيان مهم عن طيران الشرق الاوسط بخصوص إعادة جدولة جميع الرحلات مع التوقيت الصيفي

Lebanon 24
27-03-2023 | 10:48
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صدر عن طيران الشرق الأوسط البيان التالي بخصوص إعادة جدولة جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي: 
 
عطفاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالعودة للعمل بالتوقيت الصيفي ، إبتداءً من منتصف ليل 29-30 آذار 2023،  تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة جدولة جميع رحلاتها المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى المحطات الخارجية وفق التوقيت الصيفي إبتداءً من ليل 29-30 آذار 2023.
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أما بالنسبة للبطاقات التي تم إصدارها في الفترة الممتدة بين 25 و27 آذار 2023 (وفق التوقيت الشتوي) ، يرجى من المسافرين الكرام التأكد من مواعيد الإقلاع المعدلة (وفق التوقيت الصيفي).

ولمزيد من التوضيح يرجى الإطلاع على جدول مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت الى الخارج وفق التوقيت الصيفي:
 

 
 
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