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لبنان

الحاج حسن: نعمل مع سوريا لتفعيل الروزنامة الزراعية

Lebanon 24
27-03-2023 | 11:14
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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن انه بحث مع نظيره السوري محمد حسان قطنا في الاجتماع الثنائي الذي جرى بينهما اليوم، في التنسيق بين وزارتي الزراعة في البلدين.

وقال الحاج حسن لمراسلة "الوكالة الوطنية للاعلام" في دمشق عقب الاجتماع: "ان الاتصال بين الجانبين يتم بشكل شبه يومي لتذليل العقبات بكل ما يخص المنتجات الزراعية الداخلة او الخارجة من والى لبنان او من والى سورية ووزارة الزراعة السورية".
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اضاف: "اننا نتحدث اليوم عن شراكة حقيقية وعن روزنامة زراعية موجودة ونريد تفعيلها، وان هذا التفعيل يحتاج الى أطر قانونية وفنية نعمل عليها".

وتابع: "تم الحديث عن الدعم الفني السوري لموضوع القمح وزراعته الى لبنان وسيصار الى ذلك بعد شهر رمضان، وهناك لجنة فنية سورية مقدمة من الحكومة السورية مجانا لمساعدة وزارة الزراعة اللبنانية في ما يخص محصول القمح وكيفية متابعة هذا الامر للوصول للحصاد. كما تحدثنا عن موضوع الترانزيت، وتمنينا كوزارة زراعة على وزارة النقل في البلدين التسريع بإيجاد حلول لهذا الامر لانه ملح واساسي بالنسبة لكلا البلدين".

وحول اتفاقية الموز بين سورية ولبنان، قال: "هناك انسيابية مطلقة بين لبنان وسورية، ومشكورة الحكومة السورية ووزارة الزراعة السورية على هذا الامر".

وأشار الى ان "منتج الموز في لبنان وافر جدا هذا العام".
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