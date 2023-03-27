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لبنان

بعد خطف طفلين ومداهمة.. مقتل "علي شادية" في بعلبك

Lebanon 24
27-03-2023 | 11:40
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المدعو علي ج. والمعروف باسم "علي شادية"، متأثرا باصابة تعرض لها لدى محاولة توقيفه من قبل مخابرات الجيش منذ اكثر من شهرين اثناء عمليات الدهم والتفتيش عن الطفلين مهند وغالب ماجد عروب في مدينة بعلبك، والتي قتل فيها شخص سوري كان برفقة جعفر الذي اصيب ايضا ونقل الى احد المستشفيات للمعالجة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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