بعد خطف طفلين ومداهمة.. مقتل "علي شادية" في بعلبك

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة المدعو علي ج. والمعروف باسم "علي شادية"، متأثرا باصابة تعرض لها لدى محاولة توقيفه من قبل مخابرات الجيش منذ اكثر من شهرين اثناء عمليات الدهم والتفتيش عن الطفلين مهند وغالب ماجد عروب في مدينة بعلبك، والتي قتل فيها شخص سوري كان برفقة جعفر الذي اصيب ايضا ونقل الى احد المستشفيات للمعالجة.

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