بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"

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أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 45 مليون دولار أميركي بمعدل 90000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".