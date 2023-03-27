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لبنان

الراعي يتصل بميقاتي بعد قرار العودة إلى "التوقيت الصيفي".. ماذا قال؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 12:12
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أبدى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ارتياحه للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء في شأن العودة إلى التوقيت الصيفي".
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وأكد الراعي أن "لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحد اللبنانيين وتبعد كل أشكال الانقسام بينهم".

كذلك، شدد الطرفان على "ضرورة تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة، بعيدا من كل معيار طائفي أو فئوي". وجددا تأكيد "عدم إعطاء موضوع التوقيت الصيفي أي بعد طائفي أو فئوي".

كما توافقا على أن "المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية".

ودعوا "كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق إلى مضاعفة جهودها لاتمامه في أسرع ما يمكن".
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