رابطة "المهني": مستمرّون بالإضراب

أعلنت رابطة التعليم المهني "الإستمرار بالإضراب حتى قبض المستحقات"، مشيرة إلى أنّ وزارة التربية لم تدفع حتى الآن بدل الإنتاجية عن الأشهر الـ3، تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول.

Advertisement

وأكدت الرابطة أن احتياجات الأساتذة الحياتية ضرورية جداً ولا تحتمل التأخير ولا التأجيل، مشدّدة على أن التسويف والنكث بالوعود والتنصّل منها تحت ذرائع واهية فارغة، أمرٌ مرفوض ومشجوب.