بو صعب "غاضبٌ" من باسيل.. هكذا وصفَ كلام الأخير!

رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن كلام رئيس كتلة "لبنان القوي" النائب جبران باسيل مستفز.

وأشار في حديث للـ"mtv" الى أن "لدي اعتراض على طريقة كلام باسيل الأحد وهو مستفزّ لشريحة من الناس والخطأ لا يعالج بكلام من هذا النوع".

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وعن مسألة التوقيت، قال: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي يطلب ما يريد ونحن نطلب ما نريد لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الذي اتخذ القرار، ولست موافقاً على طلب بري لميقاتي بهذا الشكل"، مضيفاً أن "ميقاتي أخطأ لأنه لا يمكنه أن يعدّل مرسوماً بتعميم ولكن لست موافقاً على ردّات الفعل غير المقبولة على القرار أيضاً".