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لبنان

إشتباكات عنيفة في البقاع.. ماذا فعل الجيش؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 13:54
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تشهدُ بلدة الفاعور البقاعيّة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين عائلتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
وأفادت المصادر بأنّ قوة من الجيش وصلت إلى البلدة وفرضت طوقاً أمنياً فيها، والعملُ جارٍ على ملاحقة مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم. 
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