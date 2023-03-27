إشتباكات عنيفة في البقاع.. ماذا فعل الجيش؟

تشهدُ بلدة الفاعور البقاعيّة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين عائلتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وأفادت المصادر بأنّ قوة من الجيش وصلت إلى البلدة وفرضت طوقاً أمنياً فيها، والعملُ جارٍ على ملاحقة مُطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.