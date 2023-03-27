إشكالان يوتران الأجواء في طرابلس.. هذه تفاصيل ما جرى

وقع إشكالٌ في منطقة جبل محسن - طرابلس تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جريح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.



Advertisement وأشارت المعلومات إلى أنّ المدعو "ك.ر." أقدم على إطلاق النار باتجاه المدعو "س.أ."، ما إدى إلى إصابة الأخير بطلقٍ ناري. وأشارت المعلومات إلى أنّ المدعو "ك.ر." أقدم على إطلاق النار باتجاه المدعو "س.أ."، ما إدى إلى إصابة الأخير بطلقٍ ناري.



وذكرت المصادر أن الإشكال ناتجٌ عن خلافاتٍ سابقة، وقد تولت القوى الأمنية التحقيقات بالحادث.



كذلك، شهدت منطقة التبانة - طرابلس إشكالاً أدى إلى سقوط جريح يُدعى "س.س." إثر إصابته بطلقٍ ناري.



وعلى الفور، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، والعملُ جارٍ على تعقب مُطلق النار تمهيداً لتوقيفه.

