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لبنان

توقيفات في المنارة.. مطلق النار أمام أحد المقاهي بقبضة المخابرات

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:21
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنها "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنارة – بيروت المواطنَين (أ.ت.) و(ع.ق.) والسوري (ح.ع.) المطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات، وافتعال إشكالات، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص. كما أقدم الأول على إطلاق النار في منطقة الروشة أمام أحد المقاهي برفقة أحد المطلوبين.
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ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان وكمية من الذخيرة.


سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".‏
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