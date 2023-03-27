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لبنان

سيارات إسعاف هرعت إلى نفق المطار.. ما القصّة؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:14
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وقع حادث سيرٍ مروع عند مدخل نفق المطار، إذ انقلبت سيارة عند المسلك الغربي باتجاه خلدة.
 
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وحركة المرور كثيفة في المحلّة. 
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