سيارات إسعاف هرعت إلى نفق المطار.. ما القصّة؟

وقع حادث سيرٍ مروع عند مدخل نفق المطار، إذ انقلبت سيارة عند المسلك الغربي باتجاه خلدة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وحركة المرور كثيفة في المحلّة.