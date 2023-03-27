Advertisement

لبنان

آخر معلومة عن سحوبات الدّولار.. ماذا فعلت المصارف؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-03-2023 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1051452-638155527669027550.jpg
Doc-P-1051452-638155527669027550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظَ خلال السّاعات الماضية أنّ صرافاتٍ آلية تابعة لبعض المصارف قد توقفت عن منح الدولارات للمواطنين وتحديداً موظفي القطاع العام الذين كانت لديهم أموالٌ عالقة ضمن حساباتهم الجارية.
Advertisement

في مقابل ذلك، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ المؤسسات المصرفية ما زالت ملتزمة بدفع الدولارات للفئات المُحددة لديها في أي وقت، مشيرة إلى أنّ الإشكالات التي تعترضُ عمليات السحب قد تكون مرتبطة بخللٍ تقني ضمن صرافات آلية مُعينة.

في غضون ذلك، فقد استبعدت المصادر أن تُبادر بعض المصارف إلى تجميد السّحوبات الدولاريّة في الوقت الحالي إذ أنه لا أسباب قد تؤدي إلى ذلك في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ هناك قراراً سائداً لدى المصارف يقضي بمنح المواطنين مبالغ الليرة اللبنانية من دون أي سقوفٍ تُذكر.

في مُقابل ذلك، لفتت مصادر متابعة في مصرف لبنان إلى أنَّ رواتب الموظفين في القطاع العام والعسكريين باتت جاهزة لتحويلها إلى المصارف خلال يومين كحدّ أقصى، موضحة أنّ كافة الإجراءات انتهت وبالتالي ستبدأ التحويلات تباعاً قبل الأول من نيسان.

وفي هذا الإطار، كان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ سابق له، اليوم الإثنين، أنّ هناك توجهاً لدى مصرف لبنان والبنوك قد يقضي بتحويل رواتب العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية على أساس سعر "صيرفة" 90 ألف ليرة لبنانية، إلّا أنه لا قرار رسمياً حتى الآن بهذا الخصوص.

بدورها، قالت مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين أن التعليمات ضمن المصارف أشارت إلى أنّ الرواتب ستُصرف على أساس دولار "صيرفة" 90 ألف ليرة لبنانية، وهذا مؤشر مثيرٌ للقلق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website