آخر معلومة عن سحوبات الدّولار.. ماذا فعلت المصارف؟

لوحظَ خلال السّاعات الماضية أنّ صرافاتٍ آلية تابعة لبعض المصارف قد توقفت عن منح الدولارات للمواطنين وتحديداً موظفي القطاع العام الذين كانت لديهم أموالٌ عالقة ضمن حساباتهم الجارية.

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في مقابل ذلك، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ المؤسسات المصرفية ما زالت ملتزمة بدفع الدولارات للفئات المُحددة لديها في أي وقت، مشيرة إلى أنّ الإشكالات التي تعترضُ عمليات السحب قد تكون مرتبطة بخللٍ تقني ضمن صرافات آلية مُعينة.



في غضون ذلك، فقد استبعدت المصادر أن تُبادر بعض المصارف إلى تجميد السّحوبات الدولاريّة في الوقت الحالي إذ أنه لا أسباب قد تؤدي إلى ذلك في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ هناك قراراً سائداً لدى المصارف يقضي بمنح المواطنين مبالغ الليرة اللبنانية من دون أي سقوفٍ تُذكر.



في مُقابل ذلك، لفتت مصادر متابعة في مصرف لبنان إلى أنَّ رواتب الموظفين في القطاع العام والعسكريين باتت جاهزة لتحويلها إلى المصارف خلال يومين كحدّ أقصى، موضحة أنّ كافة الإجراءات انتهت وبالتالي ستبدأ التحويلات تباعاً قبل الأول من نيسان.



وفي هذا الإطار، كان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ سابق له، اليوم الإثنين، أنّ هناك توجهاً لدى مصرف لبنان والبنوك قد يقضي بتحويل رواتب العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية على أساس سعر "صيرفة" 90 ألف ليرة لبنانية، إلّا أنه لا قرار رسمياً حتى الآن بهذا الخصوص.