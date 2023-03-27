جريمة قتل "زينب" في الشويفات تشيرُ إلى "حرب" في لبنان.. الحقائق مأسويّة!

نشرَ موقع "الحرّة" تقريراً، اليوم الإثنين، سلط الضوء من خلاله على الجريمة المروّعة التي شهدتها منطقة صحراء الشويفات قبل يومين، والتي راحت ضحيتها السيدة زينب زعيتر (26 عاماً) بعدما أقدم زوجها على إطلاق النار باتجاهها.

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وجاء في سياق التقرير: