خطوة إيجابية تتعلق بالإتصالات والإنترنت في لبنان.. ماذا تقرّر؟

ذكرت قناة "المنار"، اليوم الإثنين، أنّ موظفي "أوجيرو" مستمرّون بإضرابهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن نقابة الموظفين عمّمت على المديريتين الفنية وتكنولوجيا المعلومات القيام بما يلزم لتأمين استمرارية عمل مراكز رأس بيروت ، الجديدة، النهر ، العدلية المينا طرابلس ، بالاضافة الى سنترال مينا الحصن حيث توجد "السيرفرات"، وذلك كبادرة حسن نية وحرصاً على عدم عزل لبنان عن العالم.

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