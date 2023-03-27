Advertisement

لبنان

بشأن سجالات مسألة "التوقيت".. هكذا علّق الشيخ علي الخطيب

Lebanon 24
27-03-2023 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1051464-638155559979741514.jpg
Doc-P-1051464-638155559979741514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب على السجالات والمواقف التي وردت في موضوع التوقيت الصيفي، فقال: "لقد هزلت -حتَّى بدا من هزالها - كلاها وحتَّى سامها كلُّ مفلس. مفلسون حتى العظم لم يجدوا ما هو أهم من ساعة صيفية أو شتوية من أمور البلد ليشغلوا به الرأي العام ويثيروا الغرائز الطائفية وكأن البلد والمواطنين يعيشون حالة طبيعية، فلا ازمة انتخاب رئيس للجمهورية ولا ازمة اقتصادية ولا نقدية ولا ازمة محروقات، ولا تفلت لأسعار المواد الغذائية تستحق الاهتمام، ولم يتبق سوى أثارة ازمة مفتعلة يعطونها صبغة طائفية يغذون بها عنصرية مقيتة". 
Advertisement

وأضاف: "فليتهم غضبوا لقضايا الناس وازماتهم ولقضية البلد ومصيره المهدد بسياساتهم الفاشلة وانانياتهم المقيتة التي اوصلت البلد واللبنانيين الى هذا الواقع المخيف. فهلا كان هذا الانحدار في الخطاب وتغييب قضايا الناس عن الاهتمام كافيا في الكشف عن الأهداف التي يسعى هؤلاء لتحقيقها، وان غاية ما يسعون اليه مصالح خاصة على حساب جوع اللبنانيين ومصالح لبنان، فأعتبروا ايها اللبنانيون".

وختم: "انهم فاشلون غير جديرين بتولي أمور البلد وتحقيق طموحات اللبنانيين". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2023-03-28
18:00 | 2023-03-28
17:55 | 2023-03-28
17:21 | 2023-03-28
17:06 | 2023-03-28
16:56 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website