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لبنان

هذه مستجدات كورونا في لبنان

Lebanon 24
27-03-2023 | 16:38
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل 85 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1234417، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
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