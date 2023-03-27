جوزيف أبو فاضل يُغرّد عن باسيل وبوصعب.. هذا ما قاله

غرّد المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مسؤول ومقدّر لهذا السبب ولغيره.. أشك أنه وبعضهم سيكمل المشوار السياسي ضمن "الكتلة الباسيليّة" نظراً للتناقضات والإشتباكات التي يعيشها باسيل مع كل الطوائف والأحزاب والشخصيات السياسية والأمنية والمالية.. بحجج وشعارات واهية وممِّلة!".

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