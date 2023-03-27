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لبنان

السنيورة: المشكلة الأساسية في لبنان هي في عدم التمكّن من إنتخاب رئيس

Lebanon 24
27-03-2023 | 17:31
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أكّد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أنّ المشكلة الأساسية في لبنان هي في عدم التمكن من انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وليس التوقيتين الصيفي والشتوي.
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الإثنين، قال السنيورة: "إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدى إيجابية كبيرة بشأن مسألة العودة إلى التوقيت الصيفي خلال إجتماعه أمس مع رؤساء الحكومات السابقين. مع هذا، فإن المشكلة المتمادية في لبنان الآن تتعلق في عدم إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وهذا الأمرُ يتطلب من الجميع التوصل إلى توافق على هذا الشأن".
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إلى ذلك، فقد اعتبر السنيورة أن رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية الذي يدعمه "حزب الله" لرئاسة الجمهورية، لا يحظى بأكثرية نيابية تجعله رئيساً، وقال: "هناك حاجة لأن يأتي رئيس للجمهورية ليكون رمزاً لوحدة الوطن ويجمع اللبنانيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم".
 
 

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