سعر الدولار.. كم بلغ هذا المساء؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت بين 107400 و 107600 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصراً بين 107300 و 107600 ليرة لبنانية.