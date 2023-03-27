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لبنان

سعر الدولار.. كم بلغ هذا المساء؟

Lebanon 24
27-03-2023 | 14:30
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت بين 107400 و 107600 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصراً بين 107300 و 107600 ليرة لبنانية.
 
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