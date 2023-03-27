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لبنان

شيا بضيافة إبراهيم

Lebanon 24
27-03-2023 | 18:34
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في خطوة لافتة، تناولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا طعام الغداء الإثنين الماضي، قبل حلول شهر رمضان، إلى مائدة اللواء عباس إبراهيم في منزله الجنوبي في بلدة كوثرية السيّاد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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شيا

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