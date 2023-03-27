شيا بضيافة إبراهيم

في خطوة لافتة، تناولت السفيرة الأميركية دوروثي شيا طعام الغداء الإثنين الماضي، قبل حلول شهر رمضان، إلى مائدة اللواء عباس إبراهيم في منزله الجنوبي في بلدة كوثرية السيّاد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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