وصْفُ رئيس التيار العوني "الشركاء في الوطن" بالمتخلفين والرجعيين أثار موجة انتقادات واسعة في صفوف حكماء التيار وبعض نوابه، الذين أبدوا علناً رفضهم لمثل هذا الخطاب الاستفزازي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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