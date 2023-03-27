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لبنان

الجيش يوقف متهما بالتعامل مع اسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-03-2023 | 23:09
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علم " لبنان 24" انه ليل امس قامت مخابرات الجيش والمكافحة مرفقة بكلاب بوليسية، بمداهمة شارع مريم في دوحة عرمون  قرب مركز سرايا المقاومة سابقا حيث قامت باقفال الشارع و منعت الناس من التجول كما منعت الناس من الخروج الى الشرفات، وقد تبين انه تم اعتقال المدعو محمد علي منصور بتهمة العمالة لاسرائيل وقد وضعوا يدهم على بعض وسائل التواصل و جهاز لابتوب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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