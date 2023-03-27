الجيش يوقف متهما بالتعامل مع اسرائيل

علم " لبنان 24" انه ليل امس قامت مخابرات الجيش والمكافحة مرفقة بكلاب بوليسية، بمداهمة شارع مريم في دوحة عرمون قرب مركز سرايا المقاومة سابقا حيث قامت باقفال الشارع و منعت الناس من التجول كما منعت الناس من الخروج الى الشرفات، وقد تبين انه تم اعتقال المدعو محمد علي منصور بتهمة العمالة لاسرائيل وقد وضعوا يدهم على بعض وسائل التواصل و جهاز لابتوب.

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