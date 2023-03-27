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لبنان
ساعات عصيبة عاشها البلد و"الضجة" فضحت عمق أزمة لبنان
Lebanon 24
27-03-2023
|
23:34
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": ليس بسيطاً أن يؤدي خلاف على التوقيت إلى هذا الإنقسام بين المسيحيين والمسلمين في لبنان ولا هو طبيعي أن يشهر الكل أسحلته فيُخرج مواقف تثبت عدم أهلية هذا البلد على إدارة أموره بنفسه. منذ خرج السوريون من لبنان ونحن كما نحن نفتقد إلى من يعيدنا إلى رشدنا الوطني ويصوب البوصلة باتجاه اجتراح الحلول للخروج من الأزمة لا تعميقها. كل ما شهدته الأيام الماضية ليس له تبرير. من الدقائق المسربة إلى فضح المضمون إلى زوبعة المواقف الشاجبة. في عز الأزمة وفي بلد بلغ فيه الإنهيار المالي مداه وتجاوز سعر صرف الدولار فيه المائة ألف ليرة سمح الوقت لكل هؤلاء بأن يخرجوا كل أفكارهم ومكتنزات قلوبهم للتعبير عنها صراحة. ببالغ الأسى والحزن تابع المواطنون مجريات الخلاف حول تقديم الساعة أو تأخيرها في بلد لم يعد فيه للعمر قيمة. لم يكن يستأهل ما حصل كل تلك الضجة كما لم يكن من الممكن الإستعاضة عن عمل المؤسسات والخروج على القوانين. في بلد كلبنان بات كل أمر يحتاج إلى مشورة كل الطوائف لتمريره وإلا كان سبباً لأزمة حتى... تأخير ساعة أو تقديمها.لم يكن الأمر يحتاج إلى كل تلك الضجة التي فضحت عمق أزمة لبنان وسوء تعاطي المسؤولين فيه. طوال الساعات الماضية إنشغل الديبلوماسيون في استيضاح حقيقة الموضوع. لم يكن بعضهم على علم بوجود مذكرة سبق وصدرت عن مجلس الوزراء. الموضوع بحد ذاته لم يعنهم لكن ردود الفعل استوقفتهم.
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كانت الفتنة نائمة لولا وجدت من أيقظها. ورطة بالغنى عنها عكست وجود أزمة عند المسيحيين بسبب تعطيل انتخاب رئيس، وعند رئاسة الحكومة وميقاتي الذي صار أقرب إلى التخلص من عبء مهامه الحكومية. عند بيانه الأول كان ميقاتي مقتنعاً بوقف تصريف الأعمال ووضع الجميع أمام تحمل مسؤولياتهم الرئاسية قاصداً بذلك الرد على الهجوم المسيحي عليه بقصد القول إن الأزمة عندكم فلا تجيّروها ضدي. وحتى في بيانه الذي صدر عقب جلسة الحكومة التي إقتصر جدول أعمالها على اتخاد قرار بتقديم الساعة بدا أقرب الى الإعتكاف حتى عن تصريف الأعمال ومتى فعل فإنّ الأزمة تنذر بالإنفجار الكبير.
يقول مقربون إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري فوجئ بحجم رد الفعل من قبل المرجعيات السياسية والروحية المسيحية على اتفاقه وميقاتي بإرجاء تقديم الساعة إلى ما بعد شهر رمضان واستغرب كيف أخذوا الأمر إلى غير محله، وعلى افتراض أنّ القرار له أثر اقتصادي سلبي، كان حري برجال الأعمال وأهل الاقتصاد أن يطالبوا بتصحيح الخلل، لا الأحزاب والمراجع المسيحية.تقدم بري بإقتراح تأجيل تعديل الساعة «لم يكن من موقعي الطائفي»، وتجاوب ميقاتي مع الاقتراح «من موقعه الوطني والدستوري، لا الطائفي». ما حصل أخذ البلد إلى انقسام طائفي «وفي محاولة لخلق أعراف جديدة، بعدما انتهى زمن الأعراف مع إقرار وثيقة الوفاق الوطني – الطائف».
بينما كان الجميع يتلهى بقصة من هذا النوع جاء الخبر اليقين من إتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبحث في عمق الأزمة اللبنانية الرئاسية. إعلان مثار تفاؤل لربما بدأ الكلام الجدي والبحث عن تسوية تنقذ لبنان من تخبطه. لربما الأمر يحتاج إلى توقيت مناسب ليس على الطريقة اللبنانية حكماً.
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